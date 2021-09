Kanye West insinúa que engañó a Kim Kardashian

Una de las canciones su décimo álbum de estudio sugiere que traicionó a su ex esposa. Compartir:









En su nueva canción Hurricane, Kanye West aparentemente insinúa que había engañado a Kim Kardashian después de dar la bienvenida a sus dos primeros hijos juntos.

En una parte el cantante rapea «Aquí voy actuando demasiado rico. Aquí voy con una chica nueva. Y sé cuál es la verdad. Todavía jugando después de dos niños. Es mucho para digerir cuando tu vida siempre está en movimiento».

Según le dijo una fuente a People, la letra de Kanye es «en cierto modo el testimonio de todo lo que hizo mal, su disculpa y su responsabilidad».

Pero esta no es la única canción del nuevo álbum de West que parece hacer referencia a Kim, pues también Lord I need you insinúa su aparición en la fiesta de escucha del Donda.

West y Kardashian comenzaron a salir en 2012 y se casaron en mayo de 2014. En febrero, Kim solicitó el divorcio del artista después de que la pareja pasara un año tumultuoso juntos.

