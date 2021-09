Miguelina Sanabria: «Mi pasión es volar»

La mujer estudia la carrera de mecánica automotriz y busca terminar la carrera de piloto. Compartir:









Miguelina Sanabria, de 39 años, se describe como multifacética. Desde muy joven se volcó hacia el deporte y luchar por sus más grandes sueños: tener su propio taller y pilotar aviones.

«Mi pasión es volar. No tuve mucho apoyo cuando competía en deporte y si pude sola, porque no voy a poder sola ahora. Me gustan los desafíos», dijo a EXTRA.

Miguelina llegó a representar a nuestro país en varias competencias internacionales de carrera de velocidad. También se hizo fitness y, además, es instructora de zumba.

Actualmente se encuentra en la Dirección de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Asunción, mientras estudia para ser piloto y mecánica.

Sanabria estudia Mecánica Automotriz en el SNPP y asegura que no hay nada imposible y que quiere ser la inspiración para otras mujeres que sienten que sus sueños no se pueden realizar.

«En nuestro país nos hacen sentir que hay cosas que nosotras no podemos hacer y no es verdad. Debemos romper con ese paradigma. Ojala haya más oportunidades para las mujeres en los vuelos», finalizó.

