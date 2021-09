Tips para aliviar el dolor menstrual

La manzanilla es un remedio eficaz contra los espasmos musculares y dolores menstruales, y la canela alivia los cólicos gracias a su acción analgésica, antiinflamatoria y antiespasmódica.

2. No dejes de hacer ejercicio

Un estudio asegura que hacer ejercicio durante la menstruación no solo no es perjudicial, si no que su práctica reduce los dolores y cólicos asociados a la menstruación.

3. Colócate una bolsa de agua caliente