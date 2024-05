Sharon Stone habló de su salud mental

Fue durante una entrevista para la tv turca. Compartir:

La reconocida actriz Sharon Stone expuso que durante la cuarentena a causa del Covid-19 afectó a muchas personas. “En este momento tan especial que está atravesando el mundo, todos estamos tratando de enfrentar nuestros propios demonios. Y todos estamos actuando mal. Yo también”, aseguró en una entrevista al programa Turkish Tea Talk with Alex Salmond.

“Todos estamos tratando de descubrir cómo seguir levantándonos y seguir ayudando a otros a que se levanten también, inclusive a personas que nosotros mismos derribamos, para asegurarnos de que todos volvamos a estar en pie”, agregó la actriz.

“No está mal pensar que deberían ser nuestros líderes los que se ocuparan de esto, pero, seamos sinceros… ¿Qué líder creen que lo hará? Debemos empezar por nosotros mismos”, alegó. “Hay que mantenerse fuerte. Cuando hagas algo que no está bien, tenés que levantarte y ayudar a quien creas que hayas lastimado, para seguir avanzando y lograr el perdón instantáneo”, sostuvo.

Sharon fue reconocida en el 2013 con el “Premio de la Cumbre de la Paz”, reconocimiento que entrega la misma fundación que da el Nobel, por su trabajo a favor de las personas con VIH. “De repente pensé: ‘Estoy en la habitación correcta’. Esta es mi gente. Me quedaría en la calle con esta gente. Arriesgaría mi vida por esta gente. Esta gente me entiende, yo los entiendo. Me tomó 35 años, pero estoy en el lugar indicado y nunca le dije a la gente aquí, en Los Ángeles, que gané. No se lo dije a nadie porque pensé: ‘¿Cómo puedo decirle a la gente del negocio del cine que gané este premio?’”.