Anne Hathaway lleva 5 años sin beber alcohol

La célebre actriz Anne Hathaway, en una reciente entrevista concedida al “The New York Times”, recordó cuando expuso en el programa “Ellen DeGeneres Show” que ya no bebía alcohol porque deseaba estar disponible para su hijo.

“Hay muchas otras cosas que identifico como logros. Normalmente no hablo de ello, pero llevo más de cinco años sobria”, aseguró. “Eso me parece un hito. Tener cuarenta años se siente como un regalo. El eje de la cuestión es que dudo en llamar a las cosas ‘mediana edad’ simplemente porque puedo ser una rigurosa de la semántica y podría ser atropellada por un automóvil más tarde hoy. No sabemos si esto es la mediana edad. No sabemos nada”, señaló.

También adelantó que se está preparando una tercera entrega de la icónica película que la catapultó a la fama; “Diario de una princesa”.