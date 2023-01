¿Por qué William Levy ocultó que iba a convertirse en papá?

El actor cubano relató como vivió el momento en el que supo que Elizabeth Gutiérrez estaba embarazada de su primer hijo. Compartir:

William Levy sorprendió con unas sinceras declaraciones en la docuserie «Mi vida» en las que explicó cuál fue el motivo por el que le pidió a Elizabeth Gutiérrez que mantuviera en secreto su primer embarazo.

«Elizabeth y yo estábamos buscando nuestro primer trabajo y ella me dice que está embarazada. Yo estaba en Puerto Rico haciendo una obra de teatro. Creo que ganaba 120 dólares el fin de semana», declaró.

Por aquel entonces, tanto William como Elizabeth buscaban sus primeras oportunidades en el mundo de la actuación y en una audición le dio un consejo para que sus planes profesionales no se fueran al traste.

«Hicimos el casting, ella estaba ya embarazada y me dijo: ‘¿Qué le digo, que estoy embarazada?’. Le dije: ‘No, no les digas nada. No te van a dar el trabajo’» desvelando el motivo que había detrás de la petición de que lo ocultara.

Por fortuna, los dos lograron conseguir el papel. Eso sí, poco después se vieron obligados a revelar que Elizabeth estaba esperando un hijo, ante lo que la productora tuvo una respuesta muy positiva y hasta modificaron el guion.

Fuente: Hola.com