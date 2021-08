Las parejas enamoradas en Tierra Amarga

En la ficción están enamorados de un personaje pero que en la vida real, mantienen una relación con otro compañero del reparto. Compartir:









Como televidentes siempre queremos que el amor triunfe y traspase la pantalla, pero nunca nos pusimos a pensar que algunos de ellos ya encontraron el amor en el set de grabación.

Aunque no con quien nos gustaría, lo que demuestra su gran poder interpretativo, ya que no nos dimos ni cuenta y no debe tampoco ser fácil ver a tu pareja en brazos de otra persona.

Hilal Altınbilek y Kerem Alişik

Los medios de su país tienen ganas de emparejar a Hilal, de 30 años, y le atribuyeron un romance con Kerem Alişik, de 61 años, encargado de dar vida a Fekeli, gran enemigo de la familia Yaman.

La prensa turca llegó incluso a asegurar que durante la pandemia habían vivido juntos, extremo que no se llegó a confirmar.

Melike Ipek Yalova y Furkan Palali

Aunque ninguno de los dos confirmó los rumores de romance, el mensaje que el actor le dedicó a su compañera de rodaje el día de su cumpleaños hizo saltar todas las alarmas.

«Feliz cumpleaños, mi querida socia», escribía junto a un corazón sobre una foto de ambos. Más tarde, la actriz compartió la imagen con sus seguidores, lo que avivó la idea del enamoramiento.

Fuente: Hola.com

