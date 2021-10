Adamari López y su historia con el cáncer de mama

Así es la inspiradora historia de la conductora puertorriqueña y la importancia de la detección temprana de la enfermedad. Compartir:









Adamari López fue diagnosticada con cáncer de mama en 2005, cuando tenía 33 años y se encontraba en la cúspide de su carrera como actriz.

«El médico me dijo que, si el bulto no desaparecía, me iba a tener que hacer una ecografía. A los pocos días, sentí un dolor repentino. Y descubrieron que tenía un tumor en el pecho».

Adamari se sometió a diversos tratamientos y requirió un total de 12 cirugías, mismas que le dejaron no sólo heridas físicas, sino también, heridas emocionales.

Pese a ello, López siempre mantuvo el rostro en alto. El amor y apoyo de su familia se convirtieron en un componente esencial para poder seguir con la lucha del día a día:

«Que el miedo a enfrentar una enfermedad no los paralice. Mantengan una actitud positiva, busquen personas que los apoyen y tengan fe».

Ahora que está sana, Adamari insta a otras mujeres a checarse constantemente, pues la detección temprana de la enfermedad fue clave para poder enfrentar la enfermedad a tiempo.

«Conozcan sus senos para detectar el cáncer a tiempo para que lo revisen. Debemos dedicar tiempo para nosotras mismas y mantener una actitud positiva ante los desafíos», concluyó.

Fuente: Medline Plus.