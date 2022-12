Zapatos fashionistas para esta Nochebuena

El accesorio preferido por todos, toma protagonismo esta temporada con brillos, plataformas y colores estridentes que levantan cualquier look. Compartir:

Llega la temporada de fiestas y enseguida nos preocupamos por el tema de que no sabemos qué ponernos. Despedida con amigos, con compañeros del trabajo, cena con la familia, todo esto sucede en muy poco tiempo y generalmente no queremos repetir looks. Es acá cuando los zapatos toman protagonismo porque dependiendo cuál usemos, podemos cambiar todo el estilo de un outfit. Cómodos, sofisticados o trendy, cualquiera sea la opción que elijamos.