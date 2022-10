Sarah Jessica Parker aparece con un look vintage de impacto

Desde que comenzó el rodaje de «And just like that» varias fueron las actrices que fueron vistas filmando escenas de exteriores. Y, como no podía ser de otra manera, «Carrie» impactó con su outfit. Compartir:

Sarah Jessica Parker fue vista esplendida filmando en las calles de New York junto a Kristin Davis. Ambas estaban interpretando a Carrie y a Charlotte, en pleno rodaje de la segunda temporada de «And just like that». Obviamente ambas lucían impecables, pero fue Parker la que se llevó todas las miradas. Principalmente por un clutch con forma de paloma que formó parte de su outfit, publica el portal Parati.

El personaje de Kristin Davis se mantiene fiel a su estilo, que en décadas no ha cambiado. En la foto la vemos con falda negra lápiz, camisa negra con lunares transparentes y cuello y puños blancos. Un outfit blanco y negro como su cartera, con un detalle rosa que se destaca en un moño sobre su cuello. Una Charlotte auténtica.

Fue Carrie la que sorprendió, como siempre, con su estilo. Se la vio con una monoprenda original usada por los pilotos de los aviones USAF k-26 en las décadas del 50 y 60. Sandalias que usó en la primera película de «Sex and the city» en 2008 y el año pasado en la primera temporada de «And just like that». El toque final se lo llevó el cluth de paloma de JW Anderson, que tiene un valor de 890 dólares y se consigue en línea.

