Pelé y Xuxa: una conflictiva historia de amor

Este jueves 29 falleció Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé, considerado uno de los mejores futbolistas y que llevó Brasil a ganar tres mundiales.

El futbolista brasileño se casó tres veces, primero con Rosemeri Cholbi, Assiria Lemos y Marcia Aoki, ésta última estuvo a su lado hasta el final. Pero también tuvo otras parejas, una de ellas, posiblemente la más famosa, fue María da Graça Meneghel, conocida mundialmente como Xuxa, que marcó a mediados de los 80 e inicios de los 90 la televisión para niños.

Pelé conoció a Xuxa cuando ésta contaba con 17 años y él 40, fue durante el ensayo para una sesión de fotos. Pelé habría quedado tan impactado que la invitó a cenar ese mismo día. Pero tuvo que pedirle permiso al padre de ella. En ese tiempo, Xuxa ya había iniciado su carrera como modelo un año antes.

“Cuando lo conocí, yo creía que él era único”, había recordado la conductora Xuxa en el ciclo Programa da Sabrina. “Pensé que sería un amor para toda la vida. Fue entre mis 17 y mis 23 años cuando me enamoré de él y no puedo decir que haya sido una persona que no amé y que no fue importante”, alegó. La polémica por la diferencia de edad acompañó a la pareja en todo momento.

Pelé, también recordaría de forma positiva a la “reina de los bajitos”. “Fue la primera relación seria que tuve tras mi separación de Rose (Cholbi) El padre de Xuxa me dio permiso y salimos juntos”, afirmaría la estrella del fútbol a “Nuevo Estadio”, semanario deportivo colombiano. “En ese momento, ella estaba empezando con sus actividades en la televisión y quería tener hijos, pero yo ya tenía tres y venía de separarme de mi esposa, por lo que no coincidimos. Así la relación se fue enfriando, aunque quedamos muy buenos amigos”, explicó.

Las infidelidades de pelé fueron constantes, algo que fue deteriorando la pareja. Esto fue recordado por la propia Xuxa en su libro de memorias, que publicó en plena pandemia y terminó en best seller. “Estuvimos juntos seis años. Nos invitaban a todos los eventos. Pero ahora tengo sentimientos muy encontrados cuando recuerdo ese momento”, había expuesto en un pasaje.

“Para todo el mundo era Pelé, para mí era Dico, el que jugaba buraco con mi mamá” (…) “Fui traicionada locamente. Después de algunas fiestas, él aparecía con marcas de labial que no eran mías. Pero debía tomarlo como algo normal, ya que todas las mujeres querían estar con Pelé”, explicó. “Yo era muy joven y lo que él me decía lo tomaba como verdad absoluta. Naturalizaba sus traiciones. Hasta que llegó un momento en que no pude soportarlo. Nuestra relación no tenía futuro, para mí estábamos saliendo y para él era una amistad colorida”, reveló. Posteriormente, llegaría a la vida de Xuxa el corredor de automovilismo Ayrton Senna, con quien estuvo en pareja entre 1988 y 1990. “Llamó a todos los teléfonos de la cadena Globo para hablar conmigo, y cuando llegó allí dijo: ‘Mira, quiero conocerte’. No podía decir que no”, recordó Xuxa en su libro. “Nos conocimos y en lugar de saludarnos nos tocamos con las manos, en lugar de besarnos nos olíamos, tenía un humor muy diferente”.