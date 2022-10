Los infaltables de Dani Willigs

Las ventajas de llevar un bolso son muchas; empezando por todo eso que cabe dentro de él. Compartir:

Llenar los bolsillos del pantalón con las llaves de casa, del auto, la cartera, las monedas, el teléfono y demás artículos que se vayan sumando durante el día no es una buena idea. Culturalmente, los hombres están muy (mal) acostumbrados a traer los pantalones todos deformados con tal de no cargar nada y pensar que en sus bolsillos se puede solucionar todo. Sí… son muy útiles y una revolución en sí mismas, pero no necesariamente están ahí para meter TODO lo que se te ocurra. En cambio, un bolso sí.

El conductor de TV, Dani Willigs charló con el equipo de Vive la Vida por Telefuturo y contó todo lo que lleva dentro de su bolso todos los días.

Comentarios

comentarios