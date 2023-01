Dakota Johnson perfecciona el total look denim

La actriz no solo sorprendió a todos con sus dichos sobre Armie Hammer sino que también lo hizo con su vestuario. Compartir:

Dakota Johnson fue la encargada de entregarle un galardón al director Luca Gudagnino, con quien trabajó en la cinta ‘Suspira’.

Durante su discurso, la actriz decidió bromear sobre Armie Hammer diciendo, “Fue aquí en Sundance en 2017 que el público experimentó una película que se caracteriza de manera única por el enfoque icónico de Luca para contar historias. La visión y el estilo de la misma es Call Me By Your Name. Lamentablemente, yo no estaba en ella. Fue desafortunado.

Luca me había pedido que hiciera el papel del melocotón, pero nuestros horarios estaban en conflicto. Gracias a Dios, porque entonces yo habría sido otra mujer que Armie Hammer hubiese tratado de comer.

Han pasado cinco años desde que se estrenó aquí esa película y Luca no ha dejado de llevarnos a lugares apasionantes. ¿Quién sabía que el canibalismo era tan popular?”.

Pero lo que realmente nos ha impactado ha sido su estilisimo, un total look denim con reminiscencias dosmileras, que nos recuerda al que llevó Britney Spears en los American Music Awards de 2001 junto a su entonces novio, Justin Timberlake.

En esta ocasión, Dakota Johnson se ha entregado al buen hacer de la diseñadora polaca Magda Butrym, y apostó por una tendencia arriesgada que, si sale bien, es garantía de éxito. El estilismo se componía de un bustier vaquero, unos pantalones anchos de pinzas y un abrigo cruzado.