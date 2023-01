Selena Gómez llevó el peinado más top de los Golden Globes

La actriz sorprendió con un peinado simple pero que impactó por su elegancia. Compartir:

Selena Gómez sí que sabe cómo llamar la atención y más si es en la alfombra roja de los Golden Globes. La actriz llegó espectacular con un vestidazo además de llevar una cola de caballo alta, capaz de acentuar cada giro y balanceo de su cabeza.

Para complementar su increíble vestido Valentino de terciopelo en color berenjena, Selena Gomez optó por una cola de caballo alta que combinaba su estilo, siempre juvenil, con el glamour de Hollywood, una mezcla ideal para dar comienzo de la temporada de premios.

En lugar de su habitual peinado recogido hacia atrás, la nominada por la cinta Only Murders in the Building, junto a su estilista, Marissa Marino, optó por una coleta por encima de la cabeza, un peinado que daba al look de Gomez un aire bonito y ligeramente divertido.