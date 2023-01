¿Cómo lidiar con las apariencias ante la sociedad?

Quien vive para aparentar se olvida de vivir, reza una conocida frase que bien podría aplicarse a nuestra rutina diaria. Compartir:

Las personas que viven para aparentar no han desarrollado una adecuada conciencia de sí mismas, no tienen una autoestima sólida, sino que dependen emocionalmente de las valoraciones de los demás. Eso les lleva a perder la conexión consigo mismas, no son capaces de identificar sus propias necesidades y pierden de vista sus objetivos en la vida ya que su meta se limita a buscar la aprobación construyendo una máscara tras la cual esconderse.

De esta manera, cuando más intentemos aparentar, más lejos estaremos de alcanzar eso que aparentamos. Es una doble atadura porque cuanto más nos preocupemos por simular ser felices, menos tiempo tendremos para intentar descifrar que nos hace felices en realidad.

La doctora Julia Canadey visitó el programa Vive la Vida por Telefuturo y nos brindó una serie de consejos que podemos aplicarlo en nuestro día a día.