4 secretos de belleza y bienestar de Naomi Watts

Naomi Watts luce siempre fresca y radiante: a sus 54 años, su rutina de cuidados y sus hábitos saludables se reflejan en su apariencia.

La actriz australiana, después de una vida dedicada a cuidar su imagen bajo la supervisión exhaustiva de qué aplicaba en cada momento sobre su delicada piel, terminó entusiasmándola a crear su propia marca en 2016, ONDA.

La define como «belleza limpia», porque se encarga de cuidar exhaustivamente los ingredientes que componen cada producto y así lo explicaba en 2020 a Byrdieen: «La idea de la belleza limpia resonó conmigo porque no se trataba solo de sentirse mejor y verse mejor, también se trataba de hacerlo mejor y educar a las personas sobre cómo eliminar las toxinas de las cosas que te pones en la piel».

«Tener una piel hermosa siempre es mi prioridad. Porque es una cosa en movimiento, es un flujo. No siempre es perfecta», comentaba más tarde en una entrevista para Coveteur.

1- Cuidar la belleza en el contexto de la salud

Para Naomi Watts, la relación entre la salud y el bienestar con la belleza es la clave de todo. «La piel refleja cómo eres por dentro. Si no duermes lo suficiente, o si estás de viaje, o si estás estresada, o no estás comiendo bien, todo sale en la piel. Me doy cuenta instantáneamente si algo está molesto en mi cuerpo», explica en una entrevista para Coveteur. «Todas las rutinas de cuidado personal tienen que ver con verse y sentirse lo mejor posible. A veces eso significa no tomarlo demasiado en serio. Las rutinas y los rituales tienen su lugar, pero lo más importante es ser uno mismo y divertirse», comentaba en otra entrevista para W Magazine.

2-Cuidar la piel

El cuidado de la piel no debe ser un concepto estricto, pero tampoco algo banal. Poner excusas para no hacer tu rutina diaria de skincare puede llevarte a la dejadez más absoluta. Un concepto naturalmente contrario al objetivo de tener una piel espléndida ya que, aunque no se trata de sentirse esclavo del cuidado, es necesario mantener una pauta rutinaria para que surta efecto. Y eso Naomi Watts lo tiene claro, tal como suele compartirlo en su cuenta de Instagram.

3- La limpieza de la mañana, en la ducha

Hacer tu rutina de skincare a la mañana en la ducha o después de ella es el mejor truco para las que entrenan en las primeras horas del día, tal y como lo hace la actriz. Es un doble truco, ya que está demostrado científicamente que la práctica habitual de ejercicio tiene una repercusión directa sobre el aspecto de la piel. Si a ese hábito tan beneficioso le añadimos una limpieza en profundidad en la misma ducha, no hay duda de que la actriz sale cada día a la calle con un aspecto rejuvenecido.

4- Elegir el sérum indicado para las necesidades de su piel

Por la mañana el sérum es el primer producto de belleza que aplicamos tras la ducha. Y por la noche es el último (a veces varios) que se aplican antes de ir a dormir. «Por la mañana humedezco mi rostro con la crema y el sérum», confesaba a W Magazine. «Me gusta cargar los sueros por la noche para que hagan su trabajo mientras duermo. Empiezo usando las gotas de vitamina C con CBD de Saint Jane, que ayudan a calmar mi piel, y luego el suero de noche con retinol suave de Marie Veronique», compartía en sus redes sociales dando cuenta de la importancia que confiere al sérum en su rutina de cuidado de la piel tanto de día como de noche.

