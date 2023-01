¿Poncho Herrera exigió mucho dinero para formar parte de RBD?

Tras diversos rumores, el actor mexicano se pronunció y desmintió que el dinero sea la razón por la que no estará en el nuevo proyecto de RBD. Compartir:

Tras la reunión que mantuvieron los integrantes de RBD, a la que no asistió Alfonso Herrera, se desataron diversas especulaciones, las cuales aumentaron luego de darse a conocer una posible gira musical.

En primer lugar surgió que el actor se avergonzaba de haber formado parte de la banda, ahora que no quiso participar del encuentro en los escenarios por que no le dieron el dinero que exigía para unirse.

«Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mí y no de un invento», comentó Herrera en su cuenta de Twitter.

Generalmente no pongo atención a revistas que solo propician cosas desagradables, pero me parece importante exponer algunos puntos que vienen de mi y no de un invento. Negar mi pasado implica negar mi presente, el dinero no lo es todo y no motiva en su totalidad mis decisiones. — Alfonso Herrera (@ponchohd) January 3, 2023

Así mismo reiteró que no está avergonzado de haber sido parte del grupo. «Estoy agradecido con lo que tuve, con lo que tengo y lo que vendrá. Siempre desearé lo mejor a cualquier proyecto que derive de Rebelde», agregó.

Tras el término de RBD, Alfonso Herrera se dedicó a la actuación donde se consolido profesionalmente trabajando en proyectos de México y Hollywood.