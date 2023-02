Las 6 claves para que tu relación dure más

Una psicóloga experta en terapia de parejas nos comparte algunos consejos para que una relación de pareja triunfe. Compartir:

Las rupturas están a la orden del día y siempre surge la misma pregunta ¿qué hacen aquellos que llevan tanto tiempo juntos y no se cansan?

La respuesta está al alcance de todos: simplemente hay que amoldar las prioridades de ambas partes para que todo fluya, buscando los mismos objetivos dentro de la relación.

1. No idealizar las expectativas del amor: Las expectativas románticas no funcionan, sino que tienen que haber aspectos reales. Además, las decisiones no se pueden tomar en la fase 1 del enamoramiento sino pasado un tiempo.

2. Tiene que haber respeto y nada tóxico: Si no hay respeto, la comunicación falla, hay disgusto, enfados e incluso infidelidades. Ambos tienen que sentirse libres.

3. La comunicación: es fundamental saber pedir lo que se necesita. Nuestra pareja no puede adivinar lo que necesitamos y dárnoslo. Nadie lee la mente, por lo que si se quiere un abrazo deberíamos pedirlo.

4. Saber elegir las batallas: Hay dos tipos de parejas: aliadas y enemigas. Las aliadas discuten de manera sana, llegan a acuerdos y negociaciones, mientras que, los enemigos se pelean por tonterías a todas horas.

5. Saber perdonar: Las personas que tienen rencor harán imposible la convivencia, y las pequeñas cosas hay que saberlas perdonar mediante el diálogo.

6. Tiempo de calidad: Esto es fundamental. Hay que tener tiempo de ocio fuera de la casa para conectar, como salir a tomar algo, ir al cine, hacer viajes. En síntesis, salir de la rutina.

Fuente: BienEstar