Jennifer Aniston habló por primera vez de su lucha para ser madre

Jennifer Aniston es la tapa de diciembre de la revista Allure y, para ello, además de una impresionante sesión de fotos en la que se añadió extensiones (con un look muy similar al que usó en una de las temporadas de Friends), la actriz brindó una entrevista íntima en la que abordó varios temas.

Lo que más llamó la atención fue que compartió por primera vez algunos de los detalles de su difícil travesía por la fertilidad, aclarando que al final logró ser feliz pese a no haber podido concretar el sueño de ser madre, y haber enfocado su energía en su carrera.

La estrella de Friends reveló que intentó concebir durante muchos años, pero que «fue un desafiante camino para mí, el camino de la maternidad». Este difícil camino incluyó múltiples intentos fallidos de FIV (Fecundación In Vitro), a la par de que en la prensa se especulaba con gran insistencia si estaba o no embarazada en secreto.

Jennifer dijo: «Todos los años y años y años de especulaciones… Fue realmente duro. Me sometí a fecundación in vitro, bebí tés chinos, de todo. Lo intenté todo. Habría dado cualquier cosa por que alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado».

Sin embargo, aunque el momento de tener hijos haya pasado para ella, la actriz confirma que «no me arrepiento de nada», mientras añade: «En realidad, ahora siento un poco de alivio porque ya no existe el «¿Puedo? Quizás. Tal vez. Ya no tengo que pensar en eso más» lo que da cuenta de la pesada carga que llevó todos estos años.

Los rumores que no la dejaban en paz y su firme respuesta

Además, confesó que los titulares de la prensa sensacionalista sobre su decisión de tener o no un hijo eran hirientes, cuando iban acompañados por «la narrativa de que yo era simplemente egoísta». Dijo: «Sólo me importaba mi carrera. Y Dios no quiera que una mujer tenga éxito y no tenga un hijo. Y la razón por la que mi marido me dejó, por la que rompimos y terminamos nuestro matrimonio, fue porque no le di un hijo, fue una absoluta mentira. No tengo nada que ocultar a estas alturas».

Aniston explicó: «Me sentí muy frustrada. De ahí ese artículo de opinión que escribí. Era como ‘tengo que escribir esto porque es tan enloquecedor y no soy sobrehumana hasta el punto de no dejar que penetre y duela». Aquí la actriz hace referencia a la nota que escribió en 2016 para The Huffington Post, en el que criticaba a los medios de comunicación por su obsesión con que estuviera embarazada y su trato a las mujeres, en general.

