Hailey Bieber y su fashion halloween

Hailey Bieber se vistió como Britney Spears en el video «Oops… I did it again» y también como Mia Thermopolis en «El diario de una princesa». Este año impactó con un vestido de Alta Costura de Yves Saint Laurent y otro outfit de vampiro by Versace.

La pareja de Justin Bieber y Hailey Bieber siempre está en el foco. Por eso, para cuidarse un poco más, decidieron hablar lo menos posible de sus vidas privadas. La modelo aseguró que son dos personas muy normales con trabajos no normales. Por eso, quiere proteger esa normalidad y mantener su privacidad lo más anónima que pueda.

Y para celebrar Noche de Brujas este año, la esposa de Justin Bieber eligió un vestido Alta Costura primavera/verano 1999 de Yves Saint Laurent. Un diseño que llevó Laetitia Casta sobre la pasarela, que apreció cubierta en flores del taller Lemarié, haciendo referencia a una ella que surgía del bosque. Este vestido catapultó a Casta como una supermodelo y musa de la maison. Un modelo icónicos de la marca francesa con la que Hailey tiene una gran relación.

