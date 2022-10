Día Mundial de Lucha contra el Cáncer de Mama: Famosas que lo han superado

Este 19 de octubre conmemoramos esta lucha incansable por transmitir a todas las personas sobre la importancia de una detección temprana para evitar el avance de la enfermedad. Compartir:

El Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que se celebra cada 19 de octubre, tiene como objetivo visibilizar y sensibilizar sobre la enfermedad y concienciar a la población sobre la importancia de la autoexploración para una detección precoz. Pero también es día de dar apoyo y ánimos a aquellas personas que la sufren, de celebrar las que la superaron y de recordar a las que no pudieron hacerlo, siempre teniendo en cuenta que el cáncer no se tiene que ver como una batalla que se gana o se pierde, sino como circunstancias que escapan de nuestro control y que no dependen de una lucha o batalla que se tenga que combatir.

Con todo, son muchas las celebridades que han sufrido esta enfermedad y que han subido la voz para visibilizarla, compartiendo su experiencia con el cáncer con el fin de sensibilizar a la población, publica el portal El Nacional.

Kylie Minogue, a los 37 años

El año 2005, la cantante australiana Kylie Minogue fue diagnosticada de cáncer de mama mientras se encontraba viajando con su gira mundial Showgirl, que tuvo que suspender. Después de someterse a un tratamiento de quimioterapia y a una cirugía, el artista completó el tratamiento y pudo volver a los escenarios.

Años más tarde, durante una entrevista con la presentadora Ellen Degeneres, Minogue confesó que detectó que alguna cosa iba mal después de autoexplorarse la mama y encontrar un bulto mientras se duchaba.

Olivia Newton-John, con 44 años

La actriz y cantante que protagonizó Grease también sufrió cáncer hasta tres veces. El primero fue el 1992, cuando tenía 44 años, y volvió a sufrirlo en el 2013 y en el 2017. Después de superar la enfermedad en tres ocasiones, la actriz creó l’Olivia Newton-John Cancer Wellness & Research Center, un centro de tratamiento e investigación de esta enfermedad.

Angelina Jolie, a los 38 anys

Tras la muerte de su madre por un cáncer ovárico cuando solo tenía 56 años, Angelina Jolie descubrió que tenía el gen BRCA1, que indicaba que tenía una probabilidad mayor de desarrollar un cáncer de mama u ovarios. Por eso, el año 2013, a la edad de 38 años, la actriz decidió someterse a una doble mastectomía preventiva. «Simplemente tomé la decisión para poder aumentar las posibilidades de estar aquí para ver a mis hijos convertidos en adultos y conocer a mis nietos», explicó años más tarde en una entrevista.

Comentarios

comentarios