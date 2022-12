Actriz de “Café con aroma de mujer”, dice que sigue en contacto con su compañero

“Nos escribimos de vez en cuando”, dijo de William Levy. Compartir:

Recientememte se estrenó en Telefuturo la telenovela “Café con aroma de mujer”, que se emite de lunes a viernes a las 17:45. La trama gira entorno a Gaviota, que junto a su mamá, recoge todos los años de la estancia Casablanca la segunda cosecha de café. Los planes es que sea el último año ya que tendrán su propia tierra porque el rico estanciero Octavio Vallejo les prometió que les cedería una hectárea.

La cuestión se complica cuando Vallejo muere. En el entierro, Gaviota conoce a Sebastián, su hijo, donde ambos se sienten atraídos. Actúan Laura Londoño y William Levy, acompañados de Carmen Villalobos, Diego Cadavid y Mabel Moreno, entre muchos otros.

En una reciente entrevista para la revista “Hola”, la actriz colombiana explicó que pese al éxito de la tira, sus hijas no la vieron. “Ellas no ven televisión. La mayor tiene tres años y no ve casi televisión. Como decimos en Colombia: en casa de herrero, asador de palo”, expresó. “Me parece importantísimo que se entretengan con otras cosas. Sobre todo, con la edad que tiene. Bueno, solamente una vez, mi mamá le mostró una escena y justo estaba Gaviota con su bebé chiquito. Mi hija no entendió eso. Como que le pareció horrible”, alegó.

De su coprotagonista, William Levy, aseguró que siguen en contacto. “Nos escribimos de vez en cuando. La última, hace dos semanas, cuando estuve grabando Planeta Calleja, con Jesús Calleja. Estuvimos en la hacienda donde grabamos Café con aroma de mujer y, por supuesto, allá reviví todo. Entonces, le envié un video y se puso feliz”, recordó, para luego expresar lo que resalta del actor.

“Su nobleza. Es una persona muy noble y eso es muy lindo”, dijo.