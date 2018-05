Señales de que necesitan terapia de pareja

Esta es una lista de algunos indicadores que se deben tener en cuenta ante una posible crisis sentimental.

El terapeuta de parejas y autor de What Makes Love Last, John M. Gottman, asegura que para salvar tu relación es necesario que comprendan que estas señales indican que se encuentran en crisis y necesitan ayuda.

1. Se comunican de manera negativa

Si hay críticas, acusaciones, desprecio y una actitud defensiva o evasiva, definitivamente necesitan terapia.

2. No hablan de sus problemas

Hablar de los problemas que surgen es regla básica para tener una relación saludable. Sin embargo, si éstos no se hablan por miedo a ocasionar una pelea, significa que algo no está funcionando.

3. Fracaso al intentar mejorar

Si uno de ustedes ha intentado mejorar las cosas de alguna u otra manera, pero no ha salido victorioso, significa que necesitan ayuda externa para solucionarlo.

4. Se castigan

Cada vez que pelean deciden castigarse el uno al otro retirando cualquier forma de afecto.

Se dejan de hablar y obviamente no hay besos ni abrazos ni ninguna acción que refleje afecto por un largo periodo de tiempo. Esto provoca un desequilibrio en la relación.

5. Te sentís agobiada

Todas las acusaciones, ironías y ofensas por parte de tu pareja comienzan a tener efecto en tu actitud, personalidad y bienestar emocional. Esto afecta las demás áreas de tu vida.

6. Viven por separado

Hace mucho tiempo que dejaron de hacer cosas juntos, y prefieren hacer planes por aparte.

7. Ya no tienen sexo

La intimidad es uno de los elementos más importantes para que una relación pueda funcionar. La mejor manera para detectar un problema dentro de la relación es cuando ya han dejado de tener sexo o cuando se finge placer dentro de la relación.

8. Sospechas de una infidelidad o has considerado ser infiel

Tener fantasías con alguien más es señal de que algo te está haciendo falta en tu relación actual. Lo mejor es buscar ayuda antes de que estos impulsos tomen más poder sobre ti.

9. Se guardan secretos

Sabemos que todos tenemos secretos y eso está bien. Sin embargo, guardar demasiados secretos, más cuando son totalmente irrelevantes, es señal de que no existe la confianza.

10. Hay violencia

Si alguno de los dos han buscado ejercer su poder mediante agresión psicológica, física o sexual, es tiempo de buscar ayuda lo más pronto posible.

11. No eres feliz

Cuando te preguntan que cómo van las cosas con su relación, sólo podés recordar lo negativo.

