Qué hacer para conciliar el sueño

La falta de sueño afecta la salud. Es importante tomarse un tiempo para encontrar el problema. Durante el sueño, el cuerpo está en reposo y se realiza la recuperación de todo el trabajo del día.

Estos son algunos consejos para lograr un plácido sueño cada noche y que el cuerpo esté saludable:

1. Hacé ejercicios: caminá, corré o nadá. Aportan beneficios claves para obtener un sueño reparador. Cuando uno está cansado por el ejercicio duerme más rápido, consigue un mayor porcentaje de sueño profundo y se despierta con menos frecuencia durante la noche.

2. La cama es sólo para dormir: el resto de actividades como acostarse para ver la televisión, leer las redes sociales, revisar el correo o jugar en el celular o tableta no aporta ningún factor positivo si se quiere dormir mejor al final del día.

3. Horarios y rutina: dormí y despertarte a la misma hora cada día. Entrená al cuerpo para que duermas rápidamente y te despiertes más fresco.

4. Adiós al tabaco: fumar es un gran enemigo del descanso, aparte de la salud en general. La nicotina provoca en el organismo un efecto que dificulta dormir con facilidad.

5. Una buena zona de descanso: debe ser un templo de tranquilidad y silencio. El celular, o la televisión deben estar fuera de la zona de descanso. Lo ideal es que esté oscuro, relativamente fresco. La habitación debe estar ordenada y con pocos objetos alrededor para facilitar ese ambiente de tranquilidad que requiere un sueño reparador.

6. Siestas sí, pero cortas: dormir la siesta es beneficioso para continuar con energía el resto del día, pero no si son extensas. Un máximo de 20 minutos sentará fenomenal.

7. Si no conseguís dormirte, levantate: quedarse en la cama tras 20 minutos de haberse ido a dormir es un indicador de que no estás relajado y por tanto, te va a costar dormir. Levántate, leé un poco, y luego volvé a la cama. Dar vueltas y vueltas en la misma durante horas no acelerará el proceso.

