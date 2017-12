Siete prendas infaltables en tu maleta

No importa la distancia de tu viaje, siempre debes de tener preparada una maleta acorde al lugar donde vas a ir y sobre todo al clima que se tiene en ese lugar.

Es mucho más fácil que preselecciones piezas fundamentales de vestir antes que llevar de más y ocupar espacios que podrías reservarlo para regalos o algo más útil. Mirá con atención tu guardarropas y armá conjuntos. Estos consejos que presenta el portal ehowenespanol pueden serte de gran utilidad.

Un pantalón de color. Para elegir un pantalón, éste debe destacarse del atuendo y ser combinable con otras prendas. Un pantalón de color será un comodín intercambiable y de uso tanto diario como nocturno. Puedes añadirle cintos anchos o finos para variar el outfit, o doblar su botamanga, haciéndolo ver más corto. Elige un corte clásico que pueda usarse con zapatillas. Mezcla el tono elegido con otros básicos e intercambia prendas superiores para diferentes ocasiones. También puedes elegir un pantalón estampado: la idea es que resalte por sobre todo el conjunto.

Un short de denim. La moda del momento incorpora los shorts de verano para distintas oportunidades. Los encontrarás en diferentes lavados, deshilachados, intervenidos, oscuros, súper claros y gastados.

¿Llevas o no tacones en el viaje? Es un dilema al momento de armar tu bolso, ya que sin dudas pensarás en salir alguna noche. Pero la respuesta la encuentras en la experiencia: si sales, querrás hacerlo de una manera cómoda y relajada sin tantas vueltas en el vestir. Así que, prefiere pensar dos veces antes de llevar prendas que no usarás y ocupan espacio. Las plataformas son una opción que harán resaltar tu atuendo dándole una impronta más formal.

Un par de jeans gastados. En los viajes destacarás la comodidad ante todo. Seguramente uses más prendas deportivas que de costumbre, así como zapatillas y mochilas. Un jeans cómodo y suelto será una alternativa si no quieres lucir siempre de leggins, joggins o sudaderas básicas.

Un vestido para salir. No dejes de lado la opción de una salida elegante. Si el viaje es con amigos, seguramente tendrán ganas de divertirse todas las noches. Tené a mano una prenda de vestir que se adecue al rumbo elegido y que sea de textiles simples que no llamen la atención evitando brillos, vuelos y transparencias. Es preferible llevar accesorios que lo realcen. Un vestido simple en tono natural se verá sofisticado y femenino, y si lo combinas con prendas negras informales añadirás un plus de modernidad.

Un bolso de mano. Es preferible llevar un bolso pequeño de mano antes que elegir carteras y lidiar con el acarreo: las manijas cortas dificultan el libre andar. También la estética puede no adaptarse a todos los conjuntos que llevas y no es momento para cargar con variedad de carteras. Un bolso o maxibolso de color y estilo neutro facilitará la combinación con todos tus looks, además permitirá que lleves lo necesario, con espacio extra para cargar compras espontáneas.

Comentarios

comentarios