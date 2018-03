Fallece Hubert de Givenchy, ícono de la moda francesa

Hubert James Marcel Taffin de Givenchy, conocido simplemente como Hubert de Givenchy, nació en Beauvais, Francia, en el año 1927; y quizá una de sus más grandes hazañas fue haber sido el creador del little black dress que Audrey Hepburn utilizó en la aquella emblemática escena de la película Breakfast at Tiffany’s.

Recordemos que la actriz algún día mencionó: “Fue una gran ayuda saber que me quedaba el papel. Entonces el resto ya no era tan duro. La ropa simplemente encantadora de Givenchy me dio la sensación de ser quien sea que interprete”.

Y es que no era tampoco ningún misterio que Givenchy y Hepburn mantuvieron una amistad que se prolongó durante 40 años y ayudó a consolidar su lugar en la historia de la moda y el cine, pues además ella se convirtió en su gran musa, razón por la que fue el encargado de diseñar sus trajes y vestidos para el musical Funny Face (1957), así como de la parodia How is Steal a Million (1966).

Perteneciente a un circulo aristocrático, Givenchy antes de fundar su propio atelier en 1952, trabajó después de la Segunda Guerra Mundial con diseñadores como Pierre Balmain, Christian Dior e incluso con el propio Cristobal Balenciaga, así como fue empleado de la diseñadora vanguardista Elsa Schiaparelli.

Creador de los looks más emblemáticos de Audrey Hepburn y Jackie O’ Kennedy, su muerte fue confirmada por su pareja, el también diseñador Philippe Venet, quien lo comunicó a la agencia de noticias AFP.

“Con gran tristeza informamos que Hubert Taffin de Givenchy ha muerto”, además de mencionar que tanto los sobrinos como los hijos del diseñador comparten la pena”, publicaron en su cuenta oficial de Instagram.

Comentarios

comentarios