Dale un toque diferente a tu look con ese pañuelo guardado

Por Angeles Wolscham

@angeleswolscham

En esta temporada el pañuelo se convirtió en un must have, sin embargo como yo digo, no siempre hay que seguir las tendencias. En mi caso me llamó la atención un pañuelo súper

colorido que tenía guardado en el ropero, que siendo sincera, no era pañuelo pero me

encantó como se veía con mi ropa. ¡Desde ese día lo llevo a todas partes!

¿Cómo usarlo? Hay infinidades de formas de llevar, solo tenés que buscar tu propio

estilo para ver cuál te va mejor. ¡Te dejo cuatro opciones que me encantan!

En el ranking número uno esta el clásico pañuelo de seda alrededor del cuello. ¿Con qué

usar? Infinitas opciones, camisas, remeras básicas lisas o con gráficas para las que se

arriesgan más, bodys hasta musculosas. Estoy segura que le dará un toque más urbano a

tu outfit.

Otras de las opciones son utilizar como cinturón con jeans, polleras o shorts.

Para las que se arriesgan más pueden usar en la cabeza al estilo Dolce Gabanna en

forma de vincha, turbante e incluso de moño.

Si sos de las que querés dar un toque único a tu look pero no te animas aún a llevar de

esta manera, podes utilizar tu pañuelo preferido adherido a la cartera e incluso como

pulsera.

Estoy segura que este pequeño accesorio le va a dar un toque genial y súper original a

tu look. ¡Anímate y contame qué tal!

