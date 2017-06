Cuidado con las papas fritas

Para la mayoría de las personas las papas fritas son uno de los snacks más adictivos. Tienen un exquisito sabor y son tan populares que las podemos encontrar en cada rincón del país.

Pero prestá atención a la siguiente investigación que realizó un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Brescia y la sociedad CEINGE Biotecnologie Avanzate (Italia) y que ha concluido en que comer de dos a tres raciones de papas fritas por semana puede no solo aumentar sino duplicar el riesgo de muerte prematura. Esta es la principal conclusión del estudio publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition tras analizar los datos de más de 4.400 personas.

Los investigadores descubrieron que comparado con los adultos que no consumían papas fritas, los que comían alrededor de dos o tres raciones de papas fritas cada semana tenían el doble de riesgo de muerte prematura. Comer más de tres raciones aumentó aún más este riesgo, publica el portal Muy Interesante.

Mientras que la papa en sí misma puede formar parte de una dieta saludable, algunos estudios han sugerido que comer en exceso puede plantear riesgos para la salud ( hipertensión, por ejemplo).

Comentarios

comentarios