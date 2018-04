Receta de galletas de avena

Hay pocas cosas que gusten más que unas galletas. ¿Quién no ha comido alguna vez galletas? El problema es que las galletas normales no suelen ser muy saludables. Sin embargo, esto no ocurre con las galletas de avena. La avena es un cereal muy saludable que no aporta nada de grasa, por lo que es perfecto para todos aquellos que se quieran cuidar.

Las galletas de avena son una opción muy rica y por sobretodo saludables, las podés hacer como más te gusten, con azúcar o simplemente así como están, agregándoles otros ingredientes de tu preferencia.

Te dejamos un video tutorial donde podés ver los ingredientes que necesitás para preparar tus galletas de avena y el paso a paso muy sencillo.

