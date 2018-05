Qué me pongo en una boda

Por Angeles Wolscham

@angeleswolscham

Una de las preguntas que más me hacen es, ¿Qué me pongo en un evento especial, como un

casamiento? Estos tipos de acontecimientos no tienen fechas ni temporadas, son de esos que

están presente durante todo el año y muchas veces a pesar de asistir a varios lo primero que nos viene a la cabeza es qué me pongo.

Siempre al elegir lo que vas a llevar a una fiesta, hay que tener en cuenta el tipo de evento, en este caso el tipo de casamiento al cual estamos invitadas. Para eso la invitación es súper importante ya que nos va a indicar el code dress. Los datos también van a revelar mucho como el lugar, el estilo de tarjeta, la especificación de la vestimenta hasta la hora, que no es un dato menor ya que nos va ayudar a determinar el tipo de vestido que vamos a elegir.

Lo primero que debemos tener en cuenta es no estar más vestida que la novia, que su familia y las damas de honor.

Si la boda es de día podemos usar los vestidos cortos, eso si el vestido no puede ser muy corto, el largo indicado es encima de la rodilla o debajo de la rodilla. En cuanto a los brillos, plumas y las piedras, ya sea en accesorios o la ropa lo ideal sería no abusar de estos, sin embargo si la cita es de noche estos accesorios están más permitidos. De igual manera te recomiendo que no abuses.

En cuanto a color, si la boda es de mañana evita usar el negro y si querés usar de noche lo aconsejable es usar accesorios con mucho color para que rompa con el negro y levante el espíritu. En cuanto al estampado hay que elegir correctamente porque si tenemos unos kilitos de más se nos va notar mucho, en estos casos te recomiendo optar por los colores lisos.

El zapato y la cartera

Para disfrutar de la fiesta lo ideal siempre sería llevar un zapato cómodo que nos permita estar de pie toda la noche, por lo tanto no hace falta que sea de 12 centímetros, optaría por unos de 6 centímetros ya que nos va ayudar a vernos estilizadas y elegantes. En cuanto a la opción de

modelos ya va a depender del vestido que usemos, tanto los stilettos como las sandalias son

bienvenidas. En cuanto a las carteras o cluch, cuanto más pequeña mejor, acordate que solo

tenes que llevar lo indispensable como maquillaje, documentos y el celular.

Comentarios

comentarios