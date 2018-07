Cómo elegir un zapato

@angeleswolscham

Como el zapato es una parte fundamental de nuestro look debemos elegir de manera correcta, por eso lo primero que debes tener en cuenta es la calidad, ya que con el tiempo estos son los que duran más, es súper importante ya que normalmente es lo que tenemos puesto todo el día.

Mi consejo es invertir en dos calzados de colores neutros que no pasen de temporada y puedas combinar con todo, si optas por algún calzado de temporada mi consejo es que no inviertas tanto, ya que es posible que no vuelvas a utilizar el año que viene. Si sos de combinar tu zapato con los cintos te recomiendo que la tonalidad del cinturón sea el mismo tono o uno mas oscuro con el fin de no dirigir la atención en los pies y así buscar el equilibrio en tu look.

En cuanto a los tacos es importante tener en cuenta el tipo de silueta. Si sos de baja estatura los tacos de 5 cm son suficientes para lucir tus piernas. Evita usar los tacos o plataformas muy altas porque lo que hace esto es verte más baja, porque no tiene una relación entre el cuerpo y el pie.

Para las que tienen la silueta redonda, deben evitar los tacos muy altos, ya que este tipo de calzado no te permite mantener el equilibrio, para este tipo de figura el taco ideal es uno medio para estilizar la figura.