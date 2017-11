¿Selena Gomez y The Weeknd terminaron?

Ha sido el canal de noticias TMZ el encargado de dar la exclusiva, asegurando que Selena Gomez y The Weeknd ya no se dejan ver juntos en público porque ya no estarían enamorados y habrían decidido recientemente poner punto y final a su historia de amor.

A raíz de los problemas de salud de Selena, que este año la hicieron pasar por el quirófano para un trasplante de riñón urgente, Selena y Justin Bieber habrían recuperado una relación de amistad y habrían empezado a dejarse ver juntos en público. Incluso algunos medios aventuran que el cantante, que en el pasado protagonizó junto a Selena una tortuosa relación estaría intentando demostrar a la cantante y a su círculo que ha cambiado de forma de ser.

Comentarios

comentarios