Selena Gomez recibió un trasplante de riñón

Selena Gomez ha dejado a sus fans con la boca abierta al anunciar este jueves en su perfil de Instagram que fue sometida a un trasplante de riñón, publica El País.

“Soy muy consciente de que algunos de mis seguidores han notado que he estado con un perfil bajo durante este verano y me han preguntado por qué no estaba promocionando mi nueva música, de la cual por cierto estoy muy orgullosa. Descubrí que necesitaba un trasplante de riñón por el lupus que padezco, y del cual me estoy recuperando. Era lo que necesitaba para poder mejorar mi salud. Honestamente estuve pensando si compartir esto con vosotros, y pronto me di cuenta de que tenía que compartir este camino por el que he tenido que pasar los últimos meses y que siempre he querido compartir con vosotros”, empieza su mensaje.

Gomez hoy en día ya está recuperada, porque recientemente se la pudo ver disfrutando de la Semana de la Moda de Nueva York.

“No existen palabras que puedan describir lo muy agradecida que me siento con mi amiga Francia Raisa. Ella me ha hecho el regalo más importante y se ha sacrificado donándome un riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana”, escribe junto a la foto en la que ambas aparecen en una camilla de hospital en lo que parecen ser los momentos previos a la intervención quirúrgica. Una publicación que en menos de una hora ha conseguido alcanzar más de un millón de me gusta y 24.000 comentarios. Un mensaje que acompaña también de dos fotografías en las que muestra la cicatriz de la operación en su vientre.

