¿Adele ya no volverá a cantar?

Adele confesaba a través de una carta que compartió en las redes sociales que quería finalizar la gira en Londres para despedirse para siempre de su público en casa. Sin embargo, parece que esta despedida en casa no se va a producir. Este sábado la cantante ha publicado una carta en el que dice que por problemas de salud se ha visto obligada a cancelar sus dos últimos conciertos en el estadio de Wembley de Londres.

“Ni siquiera sé cómo empezar esto. Las dos últimas noches en Wembley han sido los más grandes y mejores shows de mi vida. Volver a casa después de tanto tiempo haciendo haciendo lo que nunca pensé que podría hacer me ha tenido flotando. Sin embargo, he tenido problemas vocales ambas noches. He tenido que forzar más de lo normal. Sentía que, constantemente, tenía que aclarar mi garganta, especialmente ayer por la noche. Fui a ver a mi médico por la noche porque hoy mi voz no sonaba bien del todo y es porque tengo las cuerdas vocales dañadas. Por recomendación del médico sencillamente este fin de semana no voy a poder actuar. Decir que estoy destrozada es completamente innecesario. Ya he empezado a tomar esteroides y medicinas para mi voz. He pensado en hacer el show del sábado pero es casi imposible que consiga terminar el set y yo no puedo desmoronarme frente a vosotros y salir del escenario de esa forma. Estoy tan desesperada por dar los conciertos que hasta he considerado salir, sólo para estar delante de ti y estar contigo. Pero nunca lo he hecho y no podría ni en un millón de años haceros eso. No sería la verdadera yo ahí arriba. Lo siento. Siento decepcionaros. Sabéis que no tomaría esta decisión a la ligera. He hecho 121 conciertos y me quedaban dos. ¡Solo dos para terminar! ¿Quién coño cancela en Wembley? No conseguir este hito en mi carrera es algo que tengo rondando mi cabeza y desearía no escribir esto. He cambiado mi vida drásticamente en todos los sentidos para asegurarme de que daba todo en esta gira que comenzó a principios del año pasado. Es como si toda mi carrera se hubiera construido para estos cuatro conciertos. Estoy escribiendo esto porque es la decisión que se acaba de tomar en este momento, así que no tengo ninguna otra información, pero por supuesto los reembolsos estarán disponibles si los conciertos no pueden ser reprogramados. Habrá más información en los próximos días. Lo siento. Estoy devastada. Lo siento. Os quiero, lo siento, perdonadme por favor.”

Una publicación compartida de Adele (@adele) el 30 de Jun de 2017 a la(s) 4:40 PDT

