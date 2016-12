Protegé a tus mascotas en estas fiestas

Pura fiesta para los humanos. Navidad, tiempo de regalos, reencuentros, comidas y puros petardos, luces y sonidos pirotécnicos. Sin embargo, los veterinarios advierten que los ruidos de las fiestas navideñas suelen ser una verdadera tortura para los animales, especialmente para los perros.

¿Qué hacer para que en estas fiestas disfrutemos nosotros y nuestras mascotas no sufran? Aquí algunos consejos para el cuidado de tu mascota:

1- Cuidá su digestión: No le dés sobras de las comidas, porque en estas épocas se suelen comer comidas muy condimentadas como pavo o cerdo. Pueden provocarle diarrea, vómitos y fuertes dolores abdominales.

2-Si vas a viajar, asegurate de que tu mascota esté bien: Las mascotas sufren de estrés cuando se le traslada de un lugar a otro, y algunas incluso sufren traumas y les cuesta re-adaptarse al regreso. Lo ideal es que no viaje, pero si debés llevarle tenés que parar cada una hora para que haga sus necesidades y darle agua. Si le vas a dejar sola a tu mascota, no la dejes atada. Asegurate de dejarle suficiente agua y comida para los días que vas a estar fuera de casa.

3-Evita los petardos en tu casa: Quizá no puedas prohibir a tus vecinos que no utilicen pirotecnia para celebrar las fiestas, pero si tenés una mascota, debés saber que ellas tienen “hipersensibilidad auditiva”. Esos ruídos pueden provocarles pánico y un alto nivel de estrés, haciendo que manifiesten conductas no habituales, como miedo (se esconden debajo de los muebles), huidas, agresividad, aullidos, entre otros.

4-Prepara un espacio para tu mascota: Si sos de dejarle entrar a tu casa, tendrás que disponer de un lugar para ellas. Para evitar o al menos disminuir el estrés de tu mascota durante las fiestas de Navidad y fiesta de Año Nuevo, podés dejarle el televisor o radio encendidos, con música a la que estén habituados. Se recomienda servirles agua y comida abundante para que se relajen, y también algunos juguetes.

5-Fortalecé el vínculo: Más que nunca, los animalitos necesitan de sus amos en estos tiempos de estrés. No te olvides de comprar un regalito a tu mascota y mimarle mucho. Aunque algunos recurren a los sedantes, tenés que consultar siempre con el veterinario. No le dés algo sin consultar con un profesional.

Comentarios

comentarios