Meryl Streep conmueve en los Globos de Oro 2017

Meryl Streep ofreció un mensaje de agradecimiento a los presentes y en un momento dado del discurso dio ejemplos de todos los actores extranjeros como Ryan Gosling y Dev Patel e hizo referencia al discurso de Trump sobre los extranjeros.

Según el portal El Universal, dijo que al ser Hollywood y extranjeros y prensa (los Globos de Oro son otorgados por la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood) son rechazados por triple partida.

“Si botamos a todos no nos quedará nada más qué ver que no sea fútbol o artes marciales, que no son arte”, mencionó la actriz.

Streep también recordó el momento en que Donald Trump se burló de un reportero con discapacidad y dijo sentirse dolida ante la humillación que sufrió el periodista por parte del ahora presidente de los Estados Unidos.

Sin mencionarlo, aludió a Trump y recordó ese instante en que quien ocupará el despacho Oval se burló de un periodista discapacitado: si es el poder quien abusa de los débiles todos los demás lo imitarán. “La falta de respeto incita a más faltas de respeto. La violencia, a más violencia”.

