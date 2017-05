Como SER bien vestida…

Y de ahí quizá la sensación que si compramos continuamente, vestimos todas iguales, pertenecemos de alguna manera a este grupo padronizado.

Pensamos que ser bien vestidas tiene que ver con portar marcas, o estrenar ropa nueva siempre, sin embargo, mi opinión al respecto es totalmente distinta, podemos ser bien vestidas con un simple jean.

Cuando abastecemos el alma con cosas buenas, con la vida que vivimos dentro de la ropa, y que va mucho más allá de la ropa misma no hay como ir mal vestidas en la vida.

Todo el mundo se queda despierto hasta altas horas para ver en la TV los peores y mejores vestidos según su criterio de los grandes eventos de moda, pero quien puede juzgar quien acierta o se equivoca? En qué nos nutre empezar a señalarnos unos a otros?

Sin embargo, si empezamos a mirarnos de una manera más positiva entre seres humanos, nuestra belleza no estaría definida por lo que vestimos, sino por lo que somos; para eso podríamos resignificar nuestra mirada a partir de la identificación de elementos visuales presentes en los looks de las celebridades, por ejemplo, podríamos entender que efectos tiene un look en una silueta, que mensajes comunican.

Que sensaciones nos hacen sentir, y a partir de ahí elegir acertadamente, lo que queremos sentir cuando vestimos, dejando de percibir la opinión de los demás como reglas.

Sería bueno aprender a filtrar nuestra opinión de lo que escuchamos o vemos, y que no tiene nada que ver con nosotras, sin olvidar que cada una es singular, usándonos a nosotras mismas como principal referencia.

