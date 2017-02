14 de febrero: Cambiemos regalos por experiencias

Nada de perfumes, un peluche, un reloj y mucho menos un chocolate, quizás a él le guste mucho algo de eso, pero este año salgamos de lo común y démosle una verdadera sorpresa. Más que cualquier artículo (que él mismo puede comprar cuando quiera), apuntemos a las experiencias.

LO PRIMERO, PON ATENCIÓN EN LO QUE A ÉL LE GUSTA

Hay muchas cosas que le pueden gustar a tu pareja, pero quizás nunca haya sido lo suficiente para comprarlo. Es decir, quizás dice me gusta, pero no pagaría por él, sin embargo; sin embargo, que se lo regale alguien, más aún el amor de vida, puede ser altamente gratificante.

Puede ser desde un CD (seguro pensás ¿quién compra hoy un CD?, pero te aseguro que si él ama la música no se compara con un pendrive) hasta la camiseta de equipo preferido. Pensá en eso que realmente le gusta. Pero nuevamente hablamos de artículos, así que pasemos a las experiencias.

¿QUÉ TAL UN MOMENTO EN LA COCINA? SÍ, EN LA COCINA

Quizás pensás, ¿otro día en la cocina?; pero hablamos de algo diferente, y sí, es un área que no la explotan muchas parejas. Podés estar segura que preparar juntos, pero juntos de verdad, un almuerzo o cena para dos puede resultar muy, muy especial. No hace falta ser la mejor en la cocina, pero si lo sos podés lucirte aún más, sino, proponé algo sencillo, para asegurar el buen momento.

Si al final terminan pidiendo unas hamburguesas o una pizza, lo que valdrá es ese momento juntos, haciendo algo nuevo.

¿Y TRAS LA CENA?

Un juego muy divertido es utilizar vendas en los ojos, ambos. Lo pueden hacer por varios minutos, disfrutando solamente de las caricias y sensaciones. El cerebro es el mejor afrodisíaco.

UN REGALO CREADO POR TI MISMA

No hay excusa, todas tenemos al menos una habilidad, así que depende de cada encontrar qué es lo que mejor hace para preparar el mejor regalo con sus propias manos. Pintar, escribir, cocinar, lo que fuera.

Pero no se trata solo de manualidades, qué tal algo de tecnología, utilizando programas gratuitos online. Las opciones son múltiples.

Y por último, quizás lo más difícil pero que seguro él nunca lo va olvidar:

COMPARTE ALGO DE SU INTERÉS

Sí o sí hay algo que le encanta, pero a vos no tanto (por no decir que ni te interesa). ¿Te imaginás cuánto le agradaría que compartas con él eso al menos una vez? Quizás no te gustan las películas de acción, un concierto o los deportes; inténtalo, capaz y hasta terminás cambiando de opinión sobre eso.

Él estará emocionado de que compartas sus intereses, aunque quizás no lo entiendas al 100 %. Disfrutarás conocer cosas nuevas de él y sus pasiones.

Por último, sin aún quieres comprarle un pequeño detalle, una buena opción es comprar por internet y recibirlo en donde estés. Aún estás a tiempo.

